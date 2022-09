Calciomercato Milan – Via Leao? Due possibili sostituti … più Ziyech

Rafael Leao può andare via dal Milan nel calciomercato di gennaio? Possibile, qualora il rinnovo di contratto prendesse una brutta piega

Rafael Leao può lasciare il Milan nel prossimo calciomercato di gennaio? La versione online de 'La Gazzetta dello Sport' ha spiegato come il Diavolo voglia provvedere al rinnovo del contratto del forte attaccante portoghese, attualmente in scadenza il 3 0 giugno 2024 .

Nel caso in cui i negoziati corressero su binari proficui, allora anche la sessione invernale di mercato scorrerebbe via senza lasciar traccia. Milan e Leao sarebbero impegnati a trovare un accordo entro la fine del campionato. C'è possibilità, però, che la trattativa per il rinnovo resti impantanata e allora, a quel punto, il club meneghino potrebbe anche pensare all'eventualità di una cessione del suo numero 17.