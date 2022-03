Calciomercato Milan – Rafael Leao, offerta monstre del Psg: le novità

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Rafael Leao, attaccante rossonero, sarebbe finito nel mirino del Psg: ecco l'offerta

Il Milan sul calciomercato prova a confermare Rafael Leao. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono settimane importanti per il futuro del portoghese, che sta facendo grandi cose in questa stagione. Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe pronta un'offerta da 70 milioni da parte del Psg con uno stipendio al giocatore di circa 6milioni di euro.