Caso Leao, la Corte Arbitrale ha deciso: sarà il Lille a risarcire lo Sporting

Sarà il Lille a risarcire lo Sporting Lisbona per il discusso trasferimento in Francia di Rafael Leao: il Milan è fuori da questa vicenda

Buone notizie per il Milan e per Rafael Leao. Negli ultimi giorni si è aperto un vero e proprio caso in merito al trasferimento del portoghese dallo Sporting Lisbona al Lille. Una trattativa che ha fatto discutere molto e, a tal proposito, il TAS di Losanna si è espresso in merito a questa vicenda. Secondo quanto riferisce 'Record', quotidiano sportivo portoghese, sarà il club francese a risarcire i lusitani versando nelle loro casse ben 20 milioni di euro. Il Milan, in ogni caso, non ha nulla a che vedere con questa faccenda, anzi. Il club di via Aldo Rossi è sempre stato a supporto del suo numero 17 durante tutto il processo. Una volta giunta la buona notizia, lo stesso Leao ha pubblicato un enigmatico messaggio sul suo profilo Twitter. Adesso si potrà pensare anche a firmare il nuovo contratto con il Milan?