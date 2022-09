Calciomercato Milan – Leao, niente Chelsea: il club punta al rinnovo

Rafael Leao non lascerà il Milan in questa fase finale del calciomercato estivo. Allo 'Stamford Bridge' giocherà, ma da rivale in Champions

Daniele Triolo

Rafael Leao non lascerà il Milan in questo calciomercato estivo, nonostante il Chelsea fosse disposto a pagargli il primo biglietto aereo per Londra, investendo a tre cifre per acquistarne il cartellino dal club rossonero. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Calciomercato Milan: Leao confermato. Presto si riparlerà di rinnovo

Ieri i media inglesi (in particolare 'The Times') hanno rilanciato l'interesse del Chelsea per Leao, scrivendo di una trattativa tra le parti per la cessione all'ultimo istante di Leao ai 'Blues' di Thomas Tuchel. Senza, però, ricevere la benché minima apertura dalla sede di 'Casa Milan'.

Il club rossonero, anzi, confida piuttosto che, a breve, sia la trattativa per il rinnovo del contratto di Leao a prendere quota. Una volta chiuso il calciomercato estivo, il Milan potrà finalmente concentrarsi sulla situazione di Leao. Che, a Londra, a 'Stamford Bridge', giocherà. Ma da avversario in Champions League il prossimo 5 ottobre.