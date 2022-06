Calciomercato Milan – Blindare Leao, la ‘grana’ di Cardinale: il punto

Rafael Leao giudicato incedibile dal Milan in questa sessione di calciomercato. Prima, però, bisognerà rinnovare ed adeguare il suo contratto

Daniele Triolo

Rafael Leao, attaccante portoghese, è giudicato praticamente incedibile dal Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Anche se, come evidenziato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, la questione del rinnovo del contratto del numero 17 rossonero è una 'grana' da risolvere alla svelta. Toccherà farlo ai nuovi proprietari, il fondo RedBird di Gerry Cardinale.

Il contratto di Leao con il Milan scadrà il 30 giugno 2024. La clausola rescissoria di 150 milioni di euro, secondo il quotidiano generalista, non lo mette al riparo dall'assalto delle big d'Europa. In testa, il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha perso Kylian Mbappé. Il quale come noto ha preferito alla fine restare al PSG, rinnovando il contratto in scadenza con il club di Nasser Al-Khelaïfi.

Il Milan ha intenzione, in questo calciomercato estivo, di portare la clausola di Leao a 200-250 milioni di euro. Rinnovando contestualmente il contratto dell'attaccante lusitano fino al 30 giugno 2026. Se, però, qualche mese fa il Diavolo trattava con il suo agente, Jorge Mendes, per un accordo con ingaggio triplicato rispetto a quello attuale (lo stipendio sarebbe salito da 1,5 a 4,5 milioni di euro netti a stagione), ora quelle cifre non sono più sufficienti.

Bisognerà arrivare, per il 'CorSera', almeno a 5, se non 6 milioni di euro netti all'anno. Il rinnovo di Leao si può fare, certo. Ma è chiaro che il primo ad essere convinto di prolungare la sua permanenza in maglia rossonera deve essere il giocatore stesso. Chi gli sta accanto, ha chiosato il quotidiano nazionale, gli sta consigliando di restare al Milan, dove c'è un progetto ideale per proseguire nel suo percorso di crescita, non ancora completato totalmente. Milan, salta Botman? Ecco l'alternativa: le ultime news di mercato >>>