Calciomercato Milan – Rafael Leao, futuro rossonero in discussione

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, venerdì sera, in occasione di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, il tecnico rossonero Stefano Pioli è orientato a schierare la sua squadra con l’Albero di Natale, un 4-3-2-1 che prevede Ante Rebić punta centrale assistito da Hakan Çalhanoglu e Lucas Paquetá.

Andrà, quindi, in panchina Rafael Leao, classe 1999, attaccante portoghese che, finora, in stagione, ha segnato appena 2 gol in campionato contro Fiorentina e Cagliari. Rafael Leao, infatti, non ha convinto il tecnico Pioli in allenamento ed ora persino il suo futuro nel Milan, per la prossima stagione, sembrerebbe tornare in discussione …

Il Milan, intanto, avrebbe in mente una sola priorità per rinforzare il centrocampo durante l'imminente sessione di calciomercato.