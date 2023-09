Il Siviglia ancora non avrebbe dato l'ok a Rafa Mir per potersi trasferire al Milan, club che lo avrebbe messo nel mirino

Nelle ultime ore sta tenendo banco la ricerca dell'attaccante in casa Milan . Il club rossonero sembra aver individuato a questo proposito Rafa Mir , centravanti spagnolo classe 1997 del Siviglia . E la trattativa starebbe procedendo tra le parti, anche se ancora non tutti i dettagli sono stati accordati.

A dare aggiornamenti in merito alla trattativa è stato Matteo Moretto. L'esperto di calciomercato della testata spagnola 'Relevo', attraverso il proprio profilo 'Twitter', ha spiegato come il Siviglia ancora non abbia ancora dato l'ok a Rafa Mir per il trasferimento al Milan.