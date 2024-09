Uno dei nomi accostati al Milan nell'ultima sessione di calciomercato, come noto, è stato quello di Adrien Rabiot, che è stato accantonato dalla dirigenza per l'elevatissima richiesta del giocatore. Soprattutto negli ultimi giorni i rossoneri hanno tentato di fare un affondo. L'obiettivo sarebbe stato quello di trovare un accordo con lui spingendo Ismael Bennacer a trasferirsi altrove. Alla fine, però l'algerino non è andato né al Marsiglia né all'Atletico Madrid, e di conseguenza anche la trattativa con il francese è caduta. Anche se comunque le sue pretese rappresentavano già un problema.