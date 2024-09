Calciomercato Milan – Rabiot, no all’offerta folle del Diavolo: retroscena da non credere

Adrien Rabiot , centrocampista francese, negli scorsi giorni ha accettato l'offerta del Marsiglia dopo essere stato seguito per diverso tempo dal Milan . Proprio nella giornata di ieri, lunedì 16 settembre, il mediano svincolatosi in estate dalla Juventus , è atterrato all'aeroporto di Marignane ed è stato accolto da una nutrita tifoseria dell' OM . Dopo mesi travagliati in cui aveva ricevuto la corte di diversi club, alla fine la sua scelta è stata quella di rimanere in patria. Nelle ultime ore, però, è emerso un retroscena da non credere.

A darne notizia è stato Romain Molina, giornalista francese che scrive per il 'The Guardian', il 'The New York Times' e la 'BBC'. Come riferito dal collega transalpino Adrien Rabiot percepirà un ingaggio di circa 2,5 milioni di euro all'anno al Marsiglia. Ma non è tutto. Il centrocampista avrebbe infatti rifiutato nelle scorse settimane un'offerta monstre da parte del Milan, che gli offriva 7 milioni di euro all'anno.