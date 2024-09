Calciomercato Milan – Rabiot valuta due opzioni dalla Premier League

Adrien Rabiot, ex obbiettivo del Milan, è ancora in cerca di una squadra. Il francese piace a due squadre di Premier League

La finestra estiva di calciomercato si è chiusa, ma i trasferimenti di giocatori non sono ancora del tutto conclusi. Infatti, i club possono ancora ingaggiare calciatori svincolati, ossia quelli senza contratto. Ciò che sorprende è che tra questi ci sono atleti di altissimo livello, considerati tra i migliori in Europa. Uno di loro è Adrien Rabiot, che dopo mesi di incertezze ha scelto di non rinnovare il suo contratto con la Juventus, decidendo così di lasciare l'Italia.