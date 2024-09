Calciomercato – Rabiot, no al Milan: e spunta una big del calcio europeo

Adrien Rabiot , ex centrocampista della Juventus , è uno dei big rimasti svincolati dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato e il Milan , anche dopo il gong, poteva essere un'opzione per lui. Il club rossonero, infatti, lo aveva seguito da vicino, tentando un affondo anche nelle ultimissime ore prima della chiusura ufficiale. La mancata cessione di Ismael Bennacer , però, non ha lasciato spazio di manovra al Diavolo che alla fine ha dovuto rinunciare. E lo ha fatto definitivamente quando per l'algerino si è chiusa la porta anche del campionato dell'Arabia Saudita, che poteva essere una delle destinazioni plausibili.

Calciomercato Milan - Rabiot impossibile: una big di Premier lo vuole a parametro zero

Nella giornata odierna, intanto, arrivano notizie interessanti in merito al futuro del centrocampista francese. Sfumato il Milan, infatti, sono spuntate le ipotesi Galatasaray ed Al-Nassr, ma attenzione alla pista che porta in Premier League. Anche perché, come ribadito più volte, quello inglese sarebbe il campionato in cui Adrien Rabiot preferirebbe giocare nel prossimo futuro. A tal proposito, secondo quanto riferito da 'Transferwatch.nl', il Manchester United sarebbe interessato ad ingaggiare a parametro zero il mediano francese.