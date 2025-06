Calciomercato Milan, quando arriva l’offerta per Xhaka? Ecco svelato il giorno

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Milan preme sull'acceleratore per Granit Xhaka e prepara l'offerta al Bayer Leverkusen

Il Milan preme sull'acceleratore sul fronte acquisti e insiste per l'ingaggio di Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero è visto come il profilo perfetto per sostituire Tijjani Reijnders e donare al reparto allenato da Massimiliano Allegri sia qualità che quantità. I rossoneri godono di un accordo con il giocatore ma c'è ancora da convincere il Bayer Leverkusen, club che ne detiene il cartellino.