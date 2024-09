CALCIOMERCATO MILAN

Christian Pulisic è diventato una delle figure più importanti del Milan , dimostrando il suo valore in ogni partita. A 25 anni, l'attaccante americano continua a brillare di luce propria in Serie A, affermandosi come uno dei giocatori più influenti della rosa rossonera. Arrivò al club rossonero nel 2023 per 20 milioni di euro e da allora il suo rendimento è stato eccezionale. Il suo impatto sul campo è stato tale che, attualmente, il suo valore di mercato è salito alle stelle , con il Milan disposto ad ascoltare offerte solo a partire da 50 milioni di euro .

La crescita di Pulisic

La scorsa stagione l'americano, non solo si è affermato come riferimento offensivo per la squadra, ma ha anche mostrato la sua capacità di segnare e fornire assist nei momenti chiave. Con 15 gol e 11 assist in tutte le competizioni, è diventato un tassello fondamentale nella strategia di gioco del suo allenatore. La sua capacità di muoversi tra le linee, sfondare le fasce e creare opportunità è stata essenziale per il Milan sia in campionato che nelle competizioni europee. La sua evoluzione è stata costante, guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione sia dei tifosi che dei suoi compagni di squadra. Inoltre, il suo stile di gioco, basato su velocità, tecnica e visione, ha fatto sì che molti lo vedessero come un calciatore con caratteristiche uniche nel calcio moderno.