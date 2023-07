Calciomercato Milan – Pulisic si avvicina: si limano i dettagli

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan si sta avvicinando sempre più a Christian Pulisic , suo obiettivo per questa sessione di calciomercato . I rossoneri, infatti, stanno limando gli ultimi dettagli con il Chelsea , club con cui Pulisic è sotto contratto fino al 30 giugno 2024 , per arrivare al punto d'incontro tra domanda e offerta.

Calciomercato Milan: iniziato il countdown per Pulisic

Il fantasista statunitense, classe 1998, tesserabile come calciatore comunitario perché in possesso del passaporto croato, potrà trasferirsi in rossonero, presumibilmente, per 22 milioni di euro. Dei quali, 18 di parte fissa e 4 di bonus. Il numero 10 dei 'Blues' sta spingendo tantissimo per vestirsi di rossonero e vuole farlo il prima possibile per iniziare a lavorare, agli ordini di mister Stefano Pioli, con i suoi nuovi compagni di squadra.