Calciomercato Milan – Alzata l’offerta per Pulisic: 20 milioni

Ultime novità in casa Milan per quanto riguarda il calciomercato. Per Pulisic possibile nuova offerta. Ecco le ultime

Il Milan continua il suo lavoro sul calciomercato. I rossoneri sono alla ricerca dei giusti profili da mettere in rosa. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, ci sarebbero delle novità nella corsa a Christian Pulisic del Chelsea per quanto riguarda il Milan. La richiesta non sarebbe mai scesa dai 25 milioni di euro (cifra che il Lione era disposto a spendere ma Pulisic ha detto no all'OL). Il Milan avrebbe proposto 15, ma secondo TMW, i rossoneri avrebbero alzato questa mattina la proposta a 20. Ci sarebbe la forte fiducia della dirigenza di chiudere in fretta l'operazione. LEGGI ANCHE: Milan, che calendario! Il confronto con le altre big