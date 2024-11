Graeme su Pulisic: “Non è probabile che Pulisic voglia tornare in Premier”

GRAEME: "Non è probabile che voglia tornare in Premier"

Tuttavia, nonostante l'interesse, ci sono dei dubbi riguardo a un possibile ritorno del 26enne in Inghilterra. Il giornalista Graeme Bailey ha infatti dichiarato che non è probabile che Pulisic voglia tornare in Premier League così presto dopo la sua deludente esperienza al Chelsea, sottolineando che l'attaccante potrebbe non avere "nessuna fretta" di ritornare in Inghilterra. LEGGI ANCHE: Slovan Bratislava-Milan, probabili formazioni: sorpresa sulla trequarti >>>