Calciomercato Milan – Per Pulisic serve uno sforzo in più

L'edizione odierna di SportMediaset riporta le ultime sul calciomercato del Milan. In merito alla trattativa tra i rossoneri e Chelsea per Christian Pulisic, riferisce che i rossoneri dovrebbero alzare la loro offerta da 15 milioni di euro e arrivare a circa 20 milioni, altrimenti i Blues potrebbero non dare il loro via libera alla cessione del giocatore americano. Per la fascia destra d'attacco, il grande obiettivo del Diavolo sarebbe sempre Samuel Chukwueze: il nigeriano vorrebbe solo il Milan, ma ci sarebbe ancora distanza tra la richiesta del Villarreal, sui 30 milioni, e la prima offerta del Milan da 20. LEGGI ANCHE: PM NEWS - Milan, Pulisic a un passo dai rossoneri. Le ultime