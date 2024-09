Negli ultimi giorni si è fatta sempre più insistente la voce di un possibile interesse del Liverpool per Christian Pulisic , esterno d'attacco del Milan . Al termine della stagione, infatti, c'è il forte rischio che Mohamed Salah, il cui contratto scade il 30 giugno 2025, possa lasciare i Reds. Questo nonostante le grandi annate vissute con questa maglia, che lo hanno definitivamente consacrato tra i più grandi. Dovesse esserci questo divorzio, secondo molti, lo statunitense sarebbe uno dei preferiti, se non addirittura il preferito, per prendere il suo posto. Una notizia che potrebbe spaventare i rossoneri, forti però di un aspetto.

Calciomercato Milan - Il Liverpool spinge per Pulisic: ma un indizio sorride ai rossoneri

Le ultime in merito le ha fornite 'calciomercato.com'. Secondo quanto riferito, infatti, Christian Pulisic sarebbe finito effettivamente nel mirino del Liverpool. Il Milan può però contare sulla volontà del ragazzo. Il classe 1998, infatti, starebbe bene a Milano, si sente un leader e non avrebbe la minima intenzione di lasciare il club. Anche perché c'è da ricordare che il suo contratto con i rossoneri scade nel 2027. Per quanto concerne la possibile offerta dei Reds si parla di una cifra che si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro. Ossia più del doppio (20 milioni) di quanto speso dal Diavolo per averlo.