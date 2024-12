Calciomercato – Pulisic nel mirino del Liverpool per il dopo Salah?

Heskey: “Pulisic è una buona opzione, ma non è Salah” — L’ex attaccante del Liverpool, Emile Heskey, ha recentemente commentato la possibile mossa del Liverpool su Pulisic. Intervistato da GOAL, Heskey ha sottolineato che sebbene Pulisic sia un giocatore di qualità, non è esattamente un “like-for-like” di Salah. “Pulisic è una buona opzione, ma non nello stesso stile di Mo. Mo è un esterno che ama stare largo sulla fascia e poi taglia dentro. I numeri che Mo ha prodotto in questi anni sono davvero difficili da eguagliare”, ha dichiarato Heskey.

Heskey ha poi fatto un altro interessante parallelo, suggerendo che l’unico giocatore in Premier League che potrebbe avvicinarsi a Salah in termini di numeri sia Bryan Mbeumo del Brentford. Tuttavia, Heskey ha concluso dicendo che non esiste un sostituto perfetto per Salah, sottolineando come il Liverpool dovrà probabilmente adattarsi a un nuovo stile di gioco se dovesse prendere Pulisic.

L’aspetto commerciale e il potenziale di mercato — Oltre alle considerazioni puramente calcistiche, Pulisic potrebbe rivelarsi una mossa strategica anche sotto il profilo commerciale. Con il suo status di “Captain America”, Pulisic è una delle principali stelle del calcio statunitense, e il suo arrivo a Liverpool potrebbe aprire nuove opportunità di mercato, soprattutto negli Stati Uniti. Heskey ha aggiunto che, sebbene Pulisic non sia esattamente un sostituto diretto di Salah, la sua presenza potrebbe essere un valore aggiunto in termini di visibilità globale. “Se guardi l’aspetto del marchio, Pulisic è sicuramente uno dei principali volti del calcio americano. A livello commerciale, potrebbe essere molto interessante per i proprietari del Liverpool, che vengono proprio dagli Stati Uniti”, ha dichiarato Heskey.

I contratti e il futuro di Pulisic — Pulisic, che ha un contratto con il Milan fino al 2027, non verrebbe certo via a buon mercato. Tuttavia, il Liverpool dovrà considerare attentamente il futuro di Salah e iniziare a progettare un piano per sostituirlo, qualora l’egiziano decida di intraprendere una nuova avventura. Con il Milan che sta ancora cercando di costruire una squadra competitiva, sarà interessante vedere se il club rossonero sarà disposto a cedere il suo talentuoso esterno prima della scadenza del contratto.

In conclusione, l’idea di portare Pulisic a Liverpool potrebbe essere allettante, ma non priva di sfide. Il giocatore americano è una figura talentuosa e di grande appeal, ma sarà difficile trovare qualcuno in grado di sostituire Salah, il cui impatto sul club è stato decisivo. Il futuro del Liverpool potrebbe essere segnato dalla necessità di evolversi, e Pulisic potrebbe essere una parte fondamentale di quella transizione, ma con un’eredità pesante da portare.