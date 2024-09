Calciomercato Milan – Il Liverpool piomba su Pulisic per sostituire Salah

Come riporta Goal.com, Christian Pulisic è finito nel mirino del Liverpool per sostituire Mohamed Salah, in caso di addio dell'egiziano. L'americano ha iniziato alla grande la sua stagione al Milan, segnando quattro gol e fornendo due assist nelle prime cinque partite di Serie A. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, il Liverpool sarebbe disposto a raddoppiare la cifra di 20 milioni di euro che il Milan ha pagato per il suo cartellino lo scorso luglio.