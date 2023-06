Calciomercato Milan – Ala destra, piace Pulisic … per tanti motivi

L'obiettivo di calciomercato del Milan, in questo caso, è Christian Pulisic, classe 1998 , che ha otto anni di carriera equamente divisi tra Borussia Dortmund ( 127 presenze e 19 gol ) e Chelsea ( 145 partite e 26 gol ). Pulisic non è soltanto un esterno destro, ma un vero e proprio jolly d'attacco. Può giocare, infatti, anche sul versante opposto e da trequartista.

Ottimo in campo, potrebbe tornare utile anche fuori. Il motivo

Statunitense di nazionalità, Pulisic (in possesso del passaporto croato e dunque tesserabile come comunitario) al Milan potrebbe tornare molto utile, oltre che per le doti tecniche, universalmente riconosciute, anche come uomo immagine negli Stati Uniti d'America. Al proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, anch'egli americano, di certo non dispiacerebbe. "Non vuole restare": un big spaventa il Milan >>>