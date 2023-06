Calciomercato Milan – Mediana, Loftus-Cheek ha il gradimento di Pioli

Ruben Loftus-Cheek, obiettivo di calciomercato del Milan per Paolo Maldini, piace anche a Stefano Pioli. La trattativa può andare avanti

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nelle scelte di calciomercato del Milan, dopo l'allontanamento di Paolo Maldini e Frederic Massara, ora avrà maggiore voce in capitolo il tecnico rossonero Stefano Pioli.