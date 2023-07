Calciomercato Milan – Pulisic opzione concreta: distanza di 10 milioni

Un calciomercato già bollente per il Milan . I rossoneri potrebbero cercare dei calciatori importanti per poter rinforzare anche il lato offensivo della squadra. Ne parla anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport che fa il punto su un possibile obiettivo.

Calciomercato Milan, distanza per Pulisic

L’eventuale arrivo di Chukwueze al Milan, si legge, non escluderebbe l’approdo di Christian Pulisic, americano con passaporto croato che ha già detto si al Diavolo. Il 24enne del Chelsea vorrebbe cambiare casacca per trovare maggiore continuità, ma serve un accordo economico con i due club che al momento non è stato ancora raggiunto. La distanza tra i rossoneri e i blues sarebbe di circa 10 milioni: il Milan offre 15 contro la richiesta di 25. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Samardzic c’è anche l’Inter. Costa 20 milioni