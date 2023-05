Calciomercato Milan – Affari con il Chelsea: doppio colpo dai ‘Blues’?

Milan e Chelsea , come noto, hanno rapporti molto buoni e, pertanto, nell'imminente sessione estiva di calciomercato un giocatore in esubero dai 'Blues' ma che tanto piace a Paolo Maldini , Frederic Massara e Stefano Pioli , ovvero il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek , potrebbe sbarcare a Milano a condizioni di favore.

Come rivelato, però, da 'calciomercato.com', il Chelsea, per quasi un anno, ci ha provato seriamente per Rafael Leão . La scorsa estate avrebbe messo sul piatto del club di Via Aldo Rossi ben 100 milioni di euro per prendere l'attaccante portoghese. Poi, nell'ultima sessione invernale, i londinesi ci hanno riprovato, offrendo tanti soldi più Hakim Ziyech e Christian Pulisic .

Il Milan, però, non ha mai voluto vendere Leão. Anzi, ha sempre puntato a rinnovargli il contratto, e, finalmente, la trattativa è in dirittura d'arrivo. Già dopodomani, forse, arriverà l'ufficialità sul nuovo accordo fino al 30 giugno 2028 , da 5 milioni di euro netti a stagione di stipendio più bonus e clausola rescissoria di 175 milioni di euro.

Prima Loftus-Cheek. Poi, eventualmente, dialoghi per Pulisic

Gli affari tra Milan e Chelsea finiranno dunque qui, magari limitandosi a Loftus-Cheek? Sembra di no. Per 'calciomercato.com', infatti, se i rossoneri hanno mollato - da tempo - la pista Ziyech, così non è per Pulisic. L'esterno statunitense, in grado di giocare sulle due fasce in attacco, piace e può diventare un'opportunità da vagliare più avanti nel mercato estivo.