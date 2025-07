Calciomercato Milan, Pubill rischia di saltare per due motivi

Marc Pubill dall'Almería al Milan in questo calciomercato estivo? Possibile, come no. Riflessioni in corso in casa rossonera sull'operazione

Daniele Triolo Redattore 21 luglio 2025 (modifica il 21 luglio 2025 | 10:31)

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla trattativa che potrebbe portare Marc Pubill, terzino destro spagnolo classe 2003, dall'Almería al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Perché ci sarebbero importanti riflessioni in corso sull'investimento da realizzare.