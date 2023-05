Calciomercato Milan – Occhio al PSG: obiettivo Tomori

Il Milan , nel prossimo calciomercato, potrebbe andare alla ricerca di innesti per rinforzare una rosa, che in questa stagione, ha dimostrato di essere molto corta. Occhio anche alle pretendenti per i top rossoneri. Tomori potrebbe essere nelle liste di molte big europee .

Calciomercato Milan, gli occhi del PSG su Tomori

Secondo quanto riferisce L'Equipe, ci sarebbe anche Fikayo Tomori nella lista dei possibili obiettivi di mercato del PSG per rinforzare in estate la difesa (già chiuso l'arrivo a zero di Skriniar). Oltre al centrale del Milan, ci sono anche Lucas Hernandez del Bayern Monaco, Aymeric Laporte del City, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Axel Disasi del Monaco. Tomori piacerebbe anche in Premier League, ma ci vorrebbero comunque tanti soldi e un'offerta folle per portarlo via dal Milan. L'inglese è uno dei perni dei rossoneri. LEGGI ANCHE: Milan, che fatica contro la Cremonese! Un attacco senza gol