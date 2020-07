Calciomercato Milan – PSG, Thiago Silva ammette: “Non volevo andarmene”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ha prolungato il suo contratto con il PSG dal 30 giugno al 31 agosto, per poter concludere la stagione 2019-2020 con la squadra Campione di Francia in carica. Poi, però, sarà svincolato e libero di accasarsi altrove in estate.

Thiago Silva, classe 1984, difensore brasiliano che ha giocato nel Milan per tre stagioni, dal 2009 al 2012, ha ammesso, però, che se fosse stato per lui sarebbe rimasto volentieri a Parigi: “Non volevo andarmene, la decisione è stata presa. La rispetto, e la rispetterò fino alla fine”.

Per lui, ancora in piena forma fisica, si è parlato della possibilità di un ritorno al Milan, di una suggestiva idea Fiorentina e, in alternativa, dell’Everton di Carlo Ancelotti, nella Premier League inglese. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SUL POSSIBILE RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ CON IL DIAVOLO >>>

