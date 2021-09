Calciomercato Milan – PSG su Theo, ma presto si parlerà di rinnovo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Theo Hernández andrà in scadenza nel 2024, ma i rossoneri vogliono blindarlo prima. Il PSG preme

Daniele Triolo

Theo Hernández, classe 1997, è sicuramente un pezzo pregiato del calciomercato internazionale. Ma il Milan, club in cui il terzino sinistro francese milita dalla stagione 2019-2020, non ha assolutamente intenzione di fare a meno di lui. Il terzino, come noto, è da tempo nel mirino del PSG (il quale, però, ha preso Nuno Mendes nell'ultima sessione estiva di trattative, n.d.r.), e, pertanto, il Diavolo ha una ragione in più per accelerare nelle trattative per il rinnovo del suo contratto.

L'attuale accordo tra il Milan e Theo Hernández, infatti, scadrà il 30 giugno 2024. C'è tempo per arrivare alla quadra su un prolungamento, ma i rossoneri non vogliono perdere tempo e, dunque, presto si siederanno al tavolo con il procuratore del numero 19 per discutere il nuovo contratto. Per ora, ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, non sembrano esserci avvisaglie di particolari problemi all'orizzonte sul fronte Theo.

Anche se, visti gli ultimi precedenti (Gianluigi Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu e, probabilmente, anche Franck Kessié), il Milan preferisce ora muoversi per tempo: Theo Hernández, infatti, percepisce appena 1,5 milioni di euro netti a stagione e potrebbe essere preda di altri club pronti ad offrirgli di più. Sempre che il Milan, nel frattempo, non lo abbia blindato con un contratto con ben altro tipo di ingaggio.