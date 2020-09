Calciomercato Milan – Psg, interesse per Depay del Lione

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Per il Milan la pista che porterebbe a Memphis Depay si è un po’ raffreddata. Questo non solo perché la dirigenza sta virando su altri obiettivi, ma anche perché la concorrenza per aggiudicarsi l’attaccante olandese del Lione è molta.

Nelle ultime ore infatti, come scritto dai colleghi di SportMediaset, anche il PSG sembra si sia interessato al giocatore. Depay inoltre, piace anche a Barcellona (che può sfruttare il fatto di avere Koeman come allenatore che è connazionale del calciatore) e Arsenal. Il Milan comunque non è defilato del tutto, e segue con attenzione l’evolversi della situazione.

