Calciomercato Milan – PSG e Manchester City insistono per Bennacer

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Protagonista di una buona stagione con il Milan, Ismael Bennacer ora è cercato da diversi importanti club stranieri. Sulle sue tracce, secondo il sito francese Le10Sport, ci sarebbero il Manchester City, e soprattutto il Paris Saint Germain.

Infatti, i due club, nonostante le respinte della dirigenza di via Aldo Rossi, non hanno mollato la presa per il giocatore algerino. Bennacer, arrivato da un anno a Milano, ha voglia di rimanere in rossonero per continuare il suo percorso di crescita, ma è ovvio che l’ambizione di giocare ad alti livelli (la Champions League), potrebbe fare la differenza in futuro. Il Milan vacillerebbe solo se per Bennacer arrivassero offerte da almeno 40 milioni di euro.

Per quel che riguarda la trattativa per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ecco quali sono le condizioni dello svedese per rimanere in rosa anche la prossima stagione. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>>

