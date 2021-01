Calciomercato Milan – PSG e Chelsea su Donnarumma | News

Calciomercato Milan, Donnarumma deve ancora rinnovare il contratto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, andrà in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno.

Sono in piedi i negoziati tra il club di Via Aldo Rossi e Mino Raiola, agente del portiere, per il rinnovo dell’accordo. C’è ancora distanza, al momento, tra la proposta del Diavolo (7 milioni di euro netti l’anno) e la richiesta del procuratore, che vorrebbe un ingaggio ancora più alto per il suo assistito.

Intanto, la stampa estera, consapevole della situazione ancora incerta di Donnarumma, sta rilanciando, in queste ore, gli interessi di alcuni club nei confronti del numero 99. In particolare, il portiere titolare del Diavolo piacerebbe sempre al PSG, che dovrà sostituire presto il 35enne Keylor Navas. Ai parigini piace anche Hugo Lloris del Tottenham, che andrà in scadenza nel 2022.

Poi, Donnarumma piacerebbe anche al Chelsea, nonostante i ‘Blues‘ abbiano preso, nell’ultima sessione estiva, l’ottimo Edouard Mendy dal Rennes. Entrambi i club, PSG e Chelsea, naturalmente, sarebbero pronti a prendere Donnarumma, facendogli ponti d’oro sul nuovo contratto, unicamente nel caso in cui si svincoli a parametro zero dal Milan. Calciomercato Milan, offerto il vice Ibra: questa la risposta dei rossoneri >>>