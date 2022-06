Calciomercato Milan – Sgarbo PSG: è sia su Botman sia su Sanches

Sven Botman e Renato Sanches, obiettivi di calciomercato del Milan, sono finiti concretamente nel mirino del PSG. Le ultime notizie sui due

Daniele Triolo

Sven Botman e Renato Sanches, obiettivi prioritari del Milan per questo calciomercato estivo, rischiano di finire, invece, entrambi al PSG. Che, con tutta probabilità, sarà allenato da Christophe Galtier, tecnico che ha avuto sia Botman sia Sanches alle proprie dipendenze nel Lille.

Il Milan ha perso, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, il vantaggio accumulato nel corso dei mesi per via del mancato (per meglio dire ritardato) rinnovo del contratto dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, gli uomini che, con gli agenti dei due calciatori, hanno trovato da tempo già un'intesa per i contratti dei rispettivi assistiti.

Calciomercato Milan: il PSG vuole Botman e Sanches

Il PSG, però, ha assunto Luis Campos come nuovo responsabile del mercato e anch'egli ha un passato nel Lille. Vanta un ottimo rapporto con Sanches, per averlo rilanciato nel 2019 a Lille in un momento in cui la sua carriera sembrava essere in flessione, così come è stato lui a portare Botman ai 'Dogues' nel 2020.

Il club Campione di Francia in carica ha messo, dunque, nel mirino i due calciatori. Ma, per il quotidiano torinese, non ha ancora operato il sorpasso sul Milan. I rossoneri, infatti, pur in situazione di stallo, non hanno mai interrotto i rapporti con gli entourage di Botman e Sanches. E, al contempo, giova ricordare come Milan e Lille siano società amiche.

Anche grazie al fondo Elliott, un tempo finanziatore dei francesi. Senza dimenticare come il PSG abbia 300 milioni di euro di debito (fonte 'L'Équipe') e, probabilmente, non troppa forza economica. Ad ogni modo, Botman è diventato obiettivo del PSG dopo che l'offerta di 50 milioni di euro per Milan Škriniar dell'Inter è stata rifiutata dal club nerazzurro.

Per vendere lo slovacco ne vuole 80. Da qui il ragionamento alternativo: spenderne massimo 40 per Botman, portandosi a casa un difensore che sia in dirigenza sia lo staff tecnico conoscono già. Ragionamento similare per Sanches, per il quale, si dice, il PSG vuole mettere sul piatto 30 milioni di euro per il Lille.

Il Milan, che voleva pagare massimo 30 per Botman e massimo 15-18 per Sanches in questo calciomercato estivo, ora dovrà vedersi dall'assalto parigino. Cercherà di far valere gli accordi economici già trovati con i calciatori. Ma basterà? Milan, salta Botman? Tre concrete alternative sul mercato >>>