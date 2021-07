Calciomercato Milan – Prove di scambio con l’Atalanta: Ilicic per Pobega

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Josip Ilicic in rossonero e Tommaso Pobega in nerazzurro non è di certo un'utopia. Il punto

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il fantasista sloveno Josip Ilicic, classe 1988, è in uscita dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Questo perché in rotta con l'allenatore e sotto contratto con la 'Dea' soltanto fino al 30 giugno 2022. La sua destinazione più probabile sembra essere il Milan, che è alla ricerca di un calciatore in quella posizione del campo.

Il quotidiano torinese, a questo proposito, non esclude che le due società possono intavolare uno scambio: Ilicic, come detto, in rossonero e Tommaso Pobega, classe 1999, rientrato al Milan dopo un'ottima stagione disputata in Serie A nella fila dello Spezia, in nerazzurro. Milan, ecco quanto costa prendere Isco >>>