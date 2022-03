Calciomercato Milan – Prosegue spedito il dialogo per Origi

Divock Origi obiettivo di calciomercato numero uno del Milan per rinforzare il proprio reparto d'attacco. Può arrivare a parametro zero

Divock Origi del Liverpool è il principale obiettivo del Milan per rinforzare il proprio attacco nella sessione estiva di calciomercato . Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

La 'rosea' ha ricordato come, per il Milan, l'acquisizione di Origi nel calciomercato estivo 2022 sia conveniente per due motivi. Il primo è che arriverebbe a parametro zero (contratto in scadenza il 30 giugno), il secondo è che, sebbene sia ancora giovane, il giocatore ha già esperienza di calcio a grandissimi livelli e nelle coppe europee, soprattutto in Champions League.