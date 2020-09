Calciomercato Milan – Proposto Smalling: la scelta del giocatore inglese

Calciomercato Milan: Smalling proposto ai rossoneri, ma lui …

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Chris Smalling, classe 1989, è rientrato per fine prestito al Manchester United dopo un’ottima stagione alla Roma. Il calciatore inglese, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Il Tempo‘ oggi in edicola, sarebbe stato proposto a Milan e Inter. Smalling, infatti, non rientra più nei progetti dei ‘Red Devils‘, nonostante il contratto in essere fino al prossimo 30 giugno 2022. Per cederlo, il Manchester United chiede tra i 18 ed i 20 milioni di euro. Tanto il Milan quanto l’Inter, effettivamente, avrebbero bisogno di un difensore con le sue caratteristiche e potrebbero tornare in gioco qualora la Roma, in trattativa per il suo ritorno, desistesse. Il giocatore, però, ha messo i giallorossi come destinazione prioritaria: vuole tornare nella Capitale. CLICCA QUI PER LE ULTIME DI MERCATO SULLA DIFESA DEL MILAN >>>