Calciomercato Milan – Proposto Mina dell’Everton: le novità

Le ultime news sul calciomercato del Milan: secondo il Corriere dello Sport sarebbe stato proposto Yerry Mina dell'Everton

Come viene riportato dal Corriere dello Sport l'obiettivo principale del calciomercato del Milan è quello di acquistare un difensore centrale. Maldini e Massara e Massara stanno valutando diversi profili in grado di sostituire Simon Kjaer fino al termine della stagione.

Stando alle ultime indiscrezioni, al Milan sarebbe stato proposto Yerry Mina , centrale dell’Everton, attualmente fermo per un problema fisico. Il calciatore classe 1994 sarebbe pronto a trasferirsi in Italia, ma il Diavolo non ha attualmente iniziato una vera trattativa con l'Everton. Il colombiano ha un contratto in scadenza nel 2023 e quindi il costo dell'operazione dovrebbe essere abbordabile.

In cima alla lista, però, c'è sempre Sven Botman. Il Lille, almeno per il momento, continua a chiedere 30 milioni di euro, cifra considerata troppo alta. Gli agenti del difensore sono in pressing sul club francese per abbassare i costi, ma servirà tempo.Il Lille, dopo aver venduto Ikone alla Fiorentina, vorrebbe aspettare prima di cedere un altro pezzo pregiato della sua bottega. Le alternative all'olandese sono Diallo del Psg, Esteve del Montpellier, e Cuenca del Villarreal ora in prestito al Getafe. Intanto il Milan anticipa l'arrivo dell'attaccante.