Calciomercato Milan – Proposti due giovani talenti della Ligue 1: le ultime

È sempre tempo di calciomercato e in casa Milan si guarda come sempre al futuro. Maldini ha risposto così alla proposta francese.

Si avvicina il calciomercato di gennaio e il Milan è come sempre attento alle opportunità e ai giovani talenti. L'obiettivo è ovviamente quello di migliorare la squadra per renderla sempre più competitiva. Negli ultimi giorni, scrive calciomercato.com, ci sono stati diversi incontri con agenti, che significano chiara volontà di intervenire nel prossimo mercato. Tra questi c'è l'agenzia MDC Advisors, che ha incontrato di recente la dirigenza proponendo due giovani talenti. Il primo è Saidou Sow , guineano classe 2002 del Saint-Etienne , difensore centrale; il secondo è Randal Kolo Muani , attaccante francese classe 1998 del Nantes , col contratto in scadenza. Le parti si aggiorneranno più avanti, l'attaccante piace, ma non è una prima scelta, visto che a gennaio costerebbe 12 milioni almeno.

Discorso diverso per Sow, che ha un contratto fino al 2026 e che sta facendo benissimo in questa prima parte di stagione, in cui è protagonista e titolare. La valutazione è di circa 4 milioni. Una somma alla portata dei rossoneri, che però non sono al momento particolarmente interessati. Può crescere tanto, ma non è considerato pronto. Serve un elemento di livello più alto, che possa essere immediatamente utile. Le Top News di oggi: Theo c'è, un'intervista esclusiva e Casa Milan venduta