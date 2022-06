Calciomercato Milan – Pronto il rinnovo anche per Rade Krunic

Rade Krunic si può considerare un jolly per Stefano Pioli e per il Milan. La duttilità del bosniaco hanno, infatti, permesso al tecnico emiliano di schierarlo in più posizioni del campo durante la scorsa stagione. Specialmente nel finale di campionato Krunic si è rivelato un'arma in più e proprio per questo la dirigenza ha intenzione di incontrare il calciatore e il suo entourage per discutere del rinnovo di contratto.