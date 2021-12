Calciomercato Milan – Priorità difensore: occhi su Lucumí del Genk

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jhon Lucumí, colombiano del Genk, è più abbordabile rispetto ad altri nomi accostati ai rossoneri

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come la priorità del Milan, nell'imminente sessione invernale di calciomercato, sia quella di acquistare un difensore centrale che possa sostituire al meglio l'infortunato Simon Kjær nei prossimi mesi.

Telefoni bollenti, ovviamente, a 'Casa Milan', con procuratori ed intermediari attivi nel proporre i loro assistiti a Paolo Maldini e Frederic Massara. Sono diversi, dunque, i calciatori sui quali il Milan sta lavorando da diversi giorni. I dirigenti del club di Via Aldo Rossi vorrebbero fare un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Nel caso, però, il valore del giocatore fosse congruo alla richiesta economica del club di appartenenza, il Milan potrebbe anche optare per un'acquisizione a titolo definitivo.

Per il quotidiano romano uno dei profili che il Milan osserva con interesse per la difesa è quello di Jhon Lucumí. Classe 1998, centrale mancino in forza ai belgi del Genk, Lucumí è anche nel giro della Nazionale colombiana. Seguito anche dal Napoli, è stato monitorato più volte dagli scout rossoneri in giro per l'Europa. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2023 e, pertanto, la richiesta del Genk non è elevatissima.

Il Diavolo, quindi, è in fase di valutazione. Potrebbe essere Lucumí l'intuizione giusta per la retroguardia del presente d del futuro.