Il Milan ha ricevuto un secco rifiuto dal Feyenoord per Santiago Gimenez . Secondo quanto riportato da ESPN Mexico, il club olandese ha respinto la prima offerta presentata dai rossoneri, di poco inferiore ai 30 milioni di euro, considerandola ben lontana dalle proprie aspettative. Il Feyenoord, infatti, valuta il talento messicano almeno 40 milioni di euro, cifra necessaria per avviare una trattativa concreta.

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez: no del Feyenoord. Il Diavolo non molla

Nonostante il “no” iniziale, il Milan non sembra intenzionato a mollare la presa. La società di via Aldo Rossi considera Gimenez un obiettivo primario per rinforzare l’attacco e sarebbe già al lavoro per presentare una nuova proposta, più vicina alle richieste degli olandesi.