Calciomercato Milan – Primi passi per De Ketelaere: piace moltissimo

Charles De Ketelaere, classe 2001, fantasista del Bruges, è un concreto obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Ne hanno parlato il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il giocatore, che può ricoprire sia il ruolo di trequartista sia quello di esterno destro d'attacco, ha una valutazione di circa 40 milioni di euro. In Belgio, però, scrivono che il prezzo potrebbe anche calare, specialmente se il ragazzo dovesse spingere per l'addio.