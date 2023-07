Gabriele Alesi si separa dal Milan Primavera in questa sessione di calciomercato estivo e si trasferisce alla Sampdoria

In questa sessione estiva di calciomercato il Milan Primavera di Ignazio Abate saluta un altro giocatore, il secondo in due giorni. Dopo la partenza di Antonio Gala, ceduto in prestito al Sestri Levante, oggi è il turno di Gabriele Alesi, che si trasferisce a titolo temporaneo alla Sampdoria. Il classe 2005 nel corso della passata stagione ha disputato 30 presenze, mettendo a segno 3 reti. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del Diavolo.