Calciomercato Milan – Primavera, in arrivo due giovani: ecco chi sono

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come ben sappiamo, il mercato non si ferma mai! Per questo motivo, il Milan guarda al futuro, e nella giornata di oggi, metterà sotto contratto due giovani calciatori rimasti svincolati dopo il fallimento del Trapani Calcio. Si tratta di Giuseppe Fili e Filippo Tolomello, entrambi nati nel 2002, che oggi firmeranno un contratto triennale con il club rossonero.

Fili è un difensore centrale mancino alto 191cm, mentre Tolomello è un centrale di centrocampo con buone geometrie. Entrambi, andranno a rafforzare la squadra Primavera allenata da Federico Giunti. Due ottimi colpi messi a segno dagli scout del Diavolo e da Frederic Massara.

