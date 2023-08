Calciomercato Milan – Apertura per il prestito di Origi: la condizione

Il Milan avrebbe aperto alla possibilità della partenza in prestito di Divock Origi, ma ad una sola condizione

Uno dei nomi più chiacchierati in casa Milan nelle ultime ore è senza dubbio quello di Divock Origi. Dopo una strenua resistenza nelle scorse settimane, durante le quali il belga aveva puntato i piedi per rimanere in rossonero, sembrerebbe che ci sia stata un'apertura anche da parte sua.