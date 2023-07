Calciomercato Milan – Tante richieste di prestito per il centrale Gabbia

Il Milan starebbe ricevendo tante richieste per lasciar partire il difensore centrale Matteo Gabbia in prestito

Da pochi giorni si è aperta ufficialmente la sessione estiva di calciomercato e il Milan ha già ufficializzato l'arrivo di Marco Sportiello a parametro zero e di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea , a cui si aggiunge l'innesto del giovane Noah Raveyre per la Primavera di Ignazio Abate . Ma anche sul fronte uscite il Diavolo è molto attivo, nonostante una partenza importante come quella di Sandro Tonali .

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport', sarebbero parecchie le richieste giunte alla dirigenza del Milan per il difensore centrale Matteo Gabbia, soprattutto per una partenza in prestito. Se dovesse partire, comunque, il Diavolo potrebbe anche non intervenire per sostituirlo, data la presenza in rosa di Malick Thiaw, Pierre Kalulu, Simon Kjaer e Fikayo Tomori.