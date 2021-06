Calciomercato Milan – Pressing per Giroud. Ma occhio alle tempistiche

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud serve assolutamente ai rossoneri. Dovrà però liberarsi a costo zero dai 'Blues'

Le strategie del Milan per il calciomercato estivo, nonostante l'operazione di Zlatan Ibrahimovic , resteranno sempre le stesse. Serviranno, dunque, due nuovi attaccanti a mister Stefano Pioli : uno esperto, che possa rimpiazzare Ibra o giocare al suo fianco in Serie A e Champions League ; un giovane da crescere.

Per quanto concerne la prima figura, come noto, il Milan ha messo gli occhi da tempo su Olivier Giroud , classe 1986, centravanti del Chelsea e della Nazionale francese di Didier Deschamps . I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara sperano di poter chiudere a breve il suo acquisto. Prima, però, il calciatore dovrà liberarsi gratuitamente dai 'Blues', che hanno esercitato il rinnovo unilaterale del contratto fino al 30 giugno 2022 .

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola potrebbe sorgere un problema di tempistiche nell'operazione Giroud-Milan. Qualora, infatti, la Francia dovesse andare fino in fondo agli Europei, il giocatore rischierebbe di arrivare tardi a Milanello e, di fatto, di svolgere poca preparazione con i compagni prima dell'inizio del campionato. Il quotidiano romano, ad ogni modo, ribadisce come ci sia fiducia nella fumata bianca e nel prossimo 'svincolo gratuito' del centravanti dai londinesi. Mercato, il Milan torna su Vlahovic: le ultime news >>>