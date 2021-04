Calciomercato Milan – Presentata un’offerta per Ismaila Coulibaly | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Il Milan avrebbe presentato un'offerta per il giocatore dello Sheffield Ismaila Coulibaly

Stando a quanto riportato da 'Yorkshire Live', pare che il Milan abbia presentato un'offerta allo Sheffield United per Ismaila Coulibaly. La squadra inglese, però, ha rifiutato i dieci milioni di euro proposti dalla società rossonera. Il giocatore in questione è un centrocampista classe 2000. Attualmente si trova in prestito al Beerschot, squadra che milita nel campionato belga. Quest'anno, però, non ha ancora avuto modo di giocare. Intanto Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Milan-Sampdoria.