Calciomercato Milan – Pres. Pisa: “Lucca non si muoverà a gennaio”

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha parlato del futuro dell'attaccante Lorenzo Lucca, spesso accostato al Milan sul calciomercato

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha parlato del futuro dell'attaccante Lorenzo Lucca, spesso accostato al Milan sul calciomercato. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Sportiva': "Sicuramente non si muoverà a gennaio. Nell’ambito della nostra crescita rappresenta un punto di riferimento. Anche con gli impegni in nazionale ha giocato tanto, a volte non al meglio, ed ora sta pagando un po’. Ma non è l’unico giocatore in rosa che attrae interesse da parte anche di club internazionali. In questa sessione però non si muoverà nessuno dei calciatori più impiegati e se ci sarà occasione faremo qualcosa in entrata". Intanto il Milan sul calciomercato è pronto ad acquistare il difensore.