Sarebbero ben tre le pretendenti per Divock Origi, attaccante in uscita dal Milan. Tutte e tre i club sarebbero di Premier League

Nel corso del consueto appuntamento con 'Calciomercato L'Originale', Gianluca Di Marzi o ha fatto il punto della situazione in merito alla questione Divock Origi . L'attaccante in uscita dal Milan avrebbe rifiutato già il Burnley e il Torino , secondo alcuni rumors dall'estero.

Il noto esperto di calciomercato ha spiegato come al momento ci sarebbero ben tre club sulle tracce del belga ex Liverpool. Si tratta di tre club di Premier League, ossia Nottingham Forest, Fulham e lo stesso Burnley. LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per la Roma >>>