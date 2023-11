Mercato Milan – Dalla Spagna: “Due club di Premier su De Ketelaere”

Dalla Spagna riferiscono come due club di Premier League sarebbero interessati a Charles De Ketelaere, di proprietà del Milan

Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, Charles De Ketelaere è passato dal Milan all'Atalanta. Con i nerazzurri ha vissuto una prima parte di stagione molto promettente, salvo poi eclissarsi col passare delle settimane. Un escalation in negativo che, però, non ha comunque evitato che sulle sue tracce si mettessero alcuni top club europei.